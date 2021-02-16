Государственное ценовое регулирование в Беларуси и России помогло стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. Такой вывод сделали участники видеоконсультаций, организованных на площадке Евразийской экономической комиссии департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о хлебе, мясе, рыбе, молоке, сахаре, подсолнечном масле и ряде других важных для людей продуктов.

При этом, по мнению экспертов рынка, введение государственного регулирования не ограничило конкуренцию и не привело к сокращению числа хозяйствующих субъектов или появлению торговых барьеров.

В консультациях приняли участие представители Комиссии, уполномоченных органов и экспертного сообщества Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ранее в ЕЭК поступило два уведомления от государств Союза о введении ценового регулирования на отдельные социально значимые товары.

Уведомление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси № 83 от 28 декабря 2020 года предусматривало введение на 90 дней в первом квартале 2021 года государственного регулирования цен на 17 социально значимых товаров: мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, детское питание и другие. Антимонопольный регулятор обосновал необходимость введения ценового регулирования сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях которой необходимо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения, не допустить завышения цен производителями и импортерами.

В свою очередь Минэкономразвития России направило уведомление о принятии 14 декабря 2020 года постановления правительства Российской Федерации № 2094 «О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Постановление разработано для снижения и поддержания цен на сахар-песок и подсолнечное масло и действует до 1 апреля 2021 года.

Возможность введения ценового регулирования закреплена приложением № 19 к договору о Союзе. При этом предусмотрена уведомительная процедура при его введении, а процедура продления его сроков осуществляется по согласованию с комиссией. Однако если государство-член обратилось в комиссию с жалобой на то, что эта мера привела к ограничению конкуренции, то решением коллегии комиссии введение такого ценового регулирования может быть отменено.