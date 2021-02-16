ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОМОГЛО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДТОВАРЫ


17:03 16.02.2021

Государственное ценовое регулирование в Беларуси и России помогло стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. Такой вывод сделали участники видеоконсультаций, организованных на площадке Евразийской экономической комиссии департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о хлебе, мясе, рыбе, молоке, сахаре, подсолнечном масле и ряде других важных для людей продуктов.

При этом, по мнению экспертов рынка, введение государственного регулирования не ограничило конкуренцию и не привело к сокращению числа хозяйствующих субъектов или появлению торговых барьеров.

В консультациях приняли участие представители Комиссии, уполномоченных органов и экспертного сообщества Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ранее в ЕЭК поступило два уведомления от государств Союза о введении ценового регулирования на отдельные социально значимые товары.

Уведомление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси № 83 от 28 декабря 2020 года предусматривало введение на 90 дней в первом квартале 2021 года государственного регулирования цен на 17 социально значимых товаров: мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, детское питание и другие. Антимонопольный регулятор обосновал необходимость введения ценового регулирования сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях которой необходимо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения, не допустить завышения цен производителями и импортерами.

В свою очередь Минэкономразвития России направило уведомление о принятии 14 декабря 2020 года постановления правительства Российской Федерации № 2094 «О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Постановление разработано для снижения и поддержания цен на сахар-песок и подсолнечное масло и действует до 1 апреля 2021 года.

Возможность введения ценового регулирования закреплена приложением № 19 к договору о Союзе. При этом предусмотрена уведомительная процедура при его введении, а процедура продления его сроков осуществляется по согласованию с комиссией. Однако если государство-член обратилось в комиссию с жалобой на то, что эта мера привела к ограничению конкуренции, то решением коллегии комиссии введение такого ценового регулирования может быть отменено.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2021
валюта курс
EUR 3.1319
USD 2.5805
RUB 3.5200
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1310 -0.0009
USD 2.5799 -0.0006
RUB 3.5205 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1350 3.1400
USD 2.5810 2.5850
RUB 3.5150 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2180
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.3000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте