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ЭНЕРГОАТОМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ


15:52 16.02.2021

НАЭК "Энергоатом" с этого года не вывозит отработанное ядерное топливо в хранилища в России, Централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию топлива в июле. Об этом и.о. президента Энергоатома Петр Котин рассказал на форму "Украина 30".

"Начиная с нынешнего года, Энергоатом больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", - отметил глава компании, которого цитирует Укринформ.

По его словам, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет получить первую партию топлива в июле в этом году. Также, компания завершила возведение зданий и инфраструктуры по приему и хранения ОЯТ на площадке хранилища в декабре 2020 года.

Сейчас продолжаются пусконаладочные работы и испытания оборудования и оборудования, поставленного на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 года - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Петр Котин.

Речь идет о линии Вильча-Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и нужна для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.

3 февраля Кабмин передал этот путь на баланс "Энергоатома", благодаря чему компания может стать заказчиком указанного строительства и завершить его как можно быстрее.

В 2021 году НАЭК "Энергоатом" сможет полностью отказаться от поставок отработанного ядерного топлива с атомных электростанций на хранение в РФ.
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