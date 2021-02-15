|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЭНЕРГОАТОМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ
15:52 16.02.2021
НАЭК "Энергоатом" с этого года не вывозит отработанное ядерное топливо в хранилища в России, Централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию топлива в июле. Об этом и.о. президента Энергоатома Петр Котин рассказал на форму "Украина 30".
"Начиная с нынешнего года, Энергоатом больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", - отметил глава компании, которого цитирует Укринформ.
По его словам, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет получить первую партию топлива в июле в этом году. Также, компания завершила возведение зданий и инфраструктуры по приему и хранения ОЯТ на площадке хранилища в декабре 2020 года.
Сейчас продолжаются пусконаладочные работы и испытания оборудования и оборудования, поставленного на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 года - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Петр Котин.
Речь идет о линии Вильча-Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и нужна для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.
3 февраля Кабмин передал этот путь на баланс "Энергоатома", благодаря чему компания может стать заказчиком указанного строительства и завершить его как можно быстрее.
В 2021 году НАЭК "Энергоатом" сможет полностью отказаться от поставок отработанного ядерного топлива с атомных электростанций на хранение в РФ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2021
Курсы в банках
на 16.02.2021
Конвертация в банках
на 16.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте