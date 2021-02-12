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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК И ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
11:54 15.02.2021
ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 12 февраля подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает ЕЭК, документ направлен на расширение формата сотрудничества ЕЭК и ЕАГ. У его участников появится возможность задействовать потенциал и накопленный опыт двух организаций. В рамках меморандума планируется проводить консультации при разработке международных актов Союза, специалисты ЕЭК смогут принимать участие в типологических и иных исследованиях ЕАГ и т.д.
ЕАГ – региональная группа, цель деятельности которой – оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. ЕАГ проводит оценки национальных систем государств-членов в этой сфере, исследует типологии отмывания денег и финансирования терроризма и реализует программы технического содействия государствам-членам.
В ЕАГ входят девять государств, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию. Армения участвует в деятельности ЕАГ в качестве наблюдателя.
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