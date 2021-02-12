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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ВОССТАНОВЛЕННОЕ МОЛОКО ПОЛУЧИЛО СТАТУС ГОТОВОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА


10:32 15.02.2021

В Евразийском экономическом союзе 13 февраля 2021 года вступили в силу изменения в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», принятые Советом Евразийской экономической комиссии 10 июля 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, изменения в техрегламент относят восстановленное молоко к готовому молочному продукту, расфасованному в потребительскую упаковку, устанавливают требования по его идентификации и показателям его безопасности, а также соответствующей маркировке. Это позволит добросовестным производителям выпускать его в обращение как восстановленное молоко.

До настоящего времени производители восстановленного молока, расфасованного в потребительскую упаковку, при подтверждении его соответствия и маркировке вынуждены были использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции «молочный напиток» вместо наименования «восстановленное молоко».

В соответствии с техрегламентом «восстановленное молоко» – молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.
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