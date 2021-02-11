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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВНОВЬ ВВОДИТ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ШЕСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:29 12.02.2021
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 13 февраля 2021 г запрещает ввоз в Российскую Федерацию продукции, произведенной белорусским частным предприятием «Экофрейм».
Как сообщает Россельхознадзор, запрет связан с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации — в продукции «продукция из лосося слабосоленая» повторно выявлено наличия бактерий рода Listeria monocytogenes.
«В случае поступления в Российскую Федерацию из Республики Беларусь продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», - говорится в сообщении.
Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении:
ОАО «Александрийское» (цех убоя и переработки бройлеров) — выявление наличия кокцидиоститика (толтразурила сульфон) в продукции «мясо птицы»;
ООО «Митстандарт» — выявление наличия бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в продукции «говядина»;
ООО «НЕОФИШ» — выявление наличия бактерий рода Listeria monocytogenes и БГКП в продукции «продукция из лосося слабосоленая»;
мясоперерабатывающее производство СПК «Агрокомбинат Снов» — выявление наличия кокцидиостатика (диклазурила) в продукции «колбасные изделия из мяса птицы»;
ОАО «Птицефабрика Городок» — выявление наличия бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции «мясо птицы (индейка)».
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