Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 13 февраля 2021 г запрещает ввоз в Российскую Федерацию продукции, произведенной белорусским частным предприятием «Экофрейм».

Как сообщает Россельхознадзор, запрет связан с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации — в продукции «продукция из лосося слабосоленая» повторно выявлено наличия бактерий рода Listeria monocytogenes.

«В случае поступления в Российскую Федерацию из Республики Беларусь продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении:

ОАО «Александрийское» (цех убоя и переработки бройлеров) — выявление наличия кокцидиоститика (толтразурила сульфон) в продукции «мясо птицы»;

ООО «Митстандарт» — выявление наличия бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в продукции «говядина»;

ООО «НЕОФИШ» — выявление наличия бактерий рода Listeria monocytogenes и БГКП в продукции «продукция из лосося слабосоленая»;

мясоперерабатывающее производство СПК «Агрокомбинат Снов» — выявление наличия кокцидиостатика (диклазурила) в продукции «колбасные изделия из мяса птицы»;

ОАО «Птицефабрика Городок» — выявление наличия бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции «мясо птицы (индейка)».