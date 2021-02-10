Перспективы развития евразийского ювелирного рынка обсуждены в рамках круглого стола «Перспективы реализации Соглашения в ювелирной сфере в рамках ЕАЭС. Создание Евразийского ювелирного экспортного Бюро. Развитие электронной торговли ювелирными изделиями» в Санкт-Петербурге на XXIX Международном форуме ювелирной индустрии (JUNWEX).

Как сообщает ЕЭК, в круглом столе приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза, руководители общественных объединений ювелиров, участники ювелирного рынка государств-членов. Модератором сессии выступила советник департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК Мария Ильина.

Представитель комиссии рассказала о перспективах формирования общего ювелирного рынка Союза. Она затронула вопросы создания кооперационного проекта в ювелирной сфере, ориентированного на экспорт, который позволит продвигать ювелирную продукцию государств ЕАЭС на глобальном рынке.

«Обсуждение актуальных вопросов развития ювелирного рынка ЕАЭС на подобных площадках приобретает особую важность, ведь сегодня повестка евразийской интеграции активно наполняется вопросами ювелирного рынка стран-участниц интеграционной «пятерки». Кроме того, такой обмен мнениями актуален, так как мы не можем не отвечать на те глобальные вызовы развития мирового ювелирного рынка, которые сегодня наблюдаются. Среди таких вызовов цифровизации отрасли – электронная торговля ювелирными изделиями, увеличение доли брендовой ювелирной продукции и т.д.», – сказала Мария Ильина.

Она отметила, что в 2019 году главы правительств стран ЕАЭС утвердили сразу два важных документа, регулирующих рынок ювелирных изделий на всем пространстве Союза.

Речь идет о подписанном соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и об утверждённом Плане мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств Союза на рынки третьих стран. Первый документ предусматривает взаимное признание пробирных клейм на внутреннем рынке Союза. Второй касается совместного вывода производимых в ЕАЭС ювелирных украшений на рынки третьих стран за счет учреждения Евразийского ювелирного бюро.

«Уже скоро в Евразийском экономическом союзе начнет функционировать общий рынок драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Страны евразийской интеграционной «пятерки» активно ратифицируют Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Союза», – подчеркнула представитель ЕЭК.

Как она отметила, соглашение уже ратифицировано Россией, Беларусью, Арменией, Кыргызстаном. Международный договор позволит взаимно признавать пробирные клейма стран-участниц. То есть ювелирные изделия, которые будут заклеймены пробирным клеймом государства Союза, где они были произведены или куда были ввезены из третьих стран, в случае их перемещения в другое государство ЕАЭС не будут подлежать обязательному дополнительному клеймению.