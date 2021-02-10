Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, направленный на восстановление инвестиционной активности в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» № 1116-IX, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Этот документ будет способствовать возобновлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

По данным ОП, закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также законом предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет сопровождать инвестиционные проекты, будет помогать инвесторам с самого начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.