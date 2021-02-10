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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 2,3%


10:20 11.02.2021

В 20202 году производство сельхозпродукции на территории стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросло на 2,3% и составило $114,4 млрд, сообщает ЕЭК.

По данным департамента статистики ЕЭК, наибольший прирост наблюдался в Казахстане (на 5,6%) и в Беларуси (на 4,9%), в этих странах производство сельхозпродукции в целом за год составило 15,2 млрд долларов США и 9,3 млрд долларов США соответственно.

В России и Армении производство увеличилось на 1,5% и составило 84,9 млрд долларов США и 1,7 млрд долларов США соответственно. В Кыргызстане производство составило 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 1,1%.

Для сравнения: в 2019 году прирост составил 3,5% к уровню 2018 года.

В январе-декабре 2020 года по сравнению с январем-декабрем 2019 года в производстве основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в ЕАЭС увеличились объемы производства скота и птицы в живом весе на 3,1% и молока –на 3,0%, производство яиц снизилось на 0,9%.

Прирост объемов производства скота и птицы в живом весе зафиксирован во всех государствах-членах ЕАЭС, наибольшее увеличение было отмечено в Казахстане (на 4,1%) и в России (на 3,1%).

Увеличение объемов производства молока отмечено во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Армении. Наибольший прирост производства молока зафиксирован в Беларуси (на 5,0%). Значительное увеличение производства яиц наблюдалось в Армении (на 4,7%).
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