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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


«РОСНЕФТЬ» ОСТАНАВЛИВАЕТ ЭКСПОРТ В ПОЛЬШУ


17:47 10.02.2021

«Роснефть» в феврале отгрузит три дополнительных партии Юралс объемом по 100 тыс. т из балтийских портов, поскольку прервет поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Польшу.

В январе завершилось действие долгосрочного контракта с польским переработчиком PKN Orlen, сообщили трейдеры.

Стороны не договорились о цене на партии Юралс с поставкой на Плоцкий НПЗ в текущем году, по данным участников рынка. По этой же причине «Роснефть» в январе остановила отгрузки не менее 200 тыс. т/месяц на Гданьский НПЗ вследствие истечения в конце 2020 г. срока действия контракта с другим польским переработчиком Grupa Lotos, пишет argusmedia.

Трейдеры сомневаются, что «Роснефть» возобновит поставки в Польшу и в марте. Выпадающие польские объемы поставщик направит в балтийские порты: партия из Приморска будет отгружена 21-22 февраля, а из Усть-Луги — 24-25 февраля и 25-26 февраля. Эту нефть, как ожидается, получат торговые компании Glencore и Trafigura по долгосрочным контрактам о предэкспортном финансировании.

Российские поставщики в текущем году добиваются повышения стоимости Юралс с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу в рамках долгосрочных контрактов. Причиной этого стала возросшая прибыльность морских отгрузок из балтийских портов вследствие значительного удешевления фрахта в прошлом году, пояснили ситуацию участники рынка. Между тем переработчики не склонны идти на уступки вследствие невысокой маржи переработки в условиях пониженного спроса из-за Covid-19.

Морские отгрузки Юралс из России в феврале снизятся на 4 тыс. барр./сут. (540 тыс. т) к уровню прошлого месяца, до 1,25 млн барр./сут. (4,86 млн т), с учетом дополнительных объемов «Роснефти». Суммарные поставки сырья из российских портов повысятся на 112 тыс. барр./сут. к январю, до 2,07 млн барр./сут. В абсолютном выражении экспорт нефти, напротив, сократится на 385 тыс. т, до 7,99 млн т, из-за большего количества дней в марте.
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