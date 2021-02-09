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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС ВВОДИТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА СВАРНЫЕ ТРУБЫ И ПРОФИЛИ ИЗ КНР
09:42 10.02.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии 9 февраля приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на ряд видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китайской Народной Республики.
Как сообщает ЕЭК, пошлина вводится сроком на пять лет, размер ставки составит от 14,62 до 17,28% в зависимости от производителя.
«Основными сферами применения этой продукции являются производство сантехники и теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное строительство», – отметили в торговом блоке комиссии.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Антидемпинговое расследование в отношении сварных труб и профилей из КНР было начато 24 декабря 2019 г. по результатам рассмотрения заявления, поданного компаниями «ТМК-Инокс», «Марчегалия РУ», «Балтинокс» и поддержанного ООО «Техно Трейд».
Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать заключение о наличии демпингового импорта товара из КНР и материального ущерба отрасли экономики государств-членов. По результатам расследования на сайте ЕЭК в ноябре 2020 г. опубликован доклад Департамента защиты внутреннего рынка.
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