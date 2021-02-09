ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАЭС ВВОДИТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА СВАРНЫЕ ТРУБЫ И ПРОФИЛИ ИЗ КНР


09:42 10.02.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии 9 февраля приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на ряд видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китайской Народной Республики.

Как сообщает ЕЭК, пошлина вводится сроком на пять лет, размер ставки составит от 14,62 до 17,28% в зависимости от производителя.

«Основными сферами применения этой продукции являются производство сантехники и теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное строительство», – отметили в торговом блоке комиссии.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Антидемпинговое расследование в отношении сварных труб и профилей из КНР было начато 24 декабря 2019 г. по результатам рассмотрения заявления, поданного компаниями «ТМК-Инокс», «Марчегалия РУ», «Балтинокс» и поддержанного ООО «Техно Трейд».

Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать заключение о наличии демпингового импорта товара из КНР и материального ущерба отрасли экономики государств-членов. По результатам расследования на сайте ЕЭК в ноябре 2020 г. опубликован доклад Департамента защиты внутреннего рынка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2021
валюта курс
EUR 3.1422
USD 2.5997
RUB 3.5103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1422 -0.0047
USD 2.5997 -0.0153
RUB 3.5103 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1330 3.1420
USD 2.5900 2.5930
RUB 3.4950 3.5080
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2150
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 73.7000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте