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ЕЭК НАЧАЛА ПОВТОРНОЕ АНТИДЕМПИНГОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО РЯДУ ВИДОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ УКРАИНЫ


10:53 09.02.2021

Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия меры в отношении некоторых видов стальных труб из Украины.

Как сообщает ЕЭК, в охват расследования включены обсадные, насосно-компрессорные трубы, а также нефтепроводные, газопроводные трубы и трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно.

Основанием послужили результаты рассмотрения заявления, поданного от имени основных трубных предприятий Евразийского экономического союза.

Представленная в ЕЭК со стороны производителей информация свидетельствовала о возможности продолжения демпингового импорта стальных труб из Украины и о возможности возобновления ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры. Наличие в заявлении таких сведений является основанием для проведения повторного расследования.

«В целом антидемпинговая мера направлена на устранение недобросовестной конкуренции, сбалансированно учитывает интересы производителей и потребителей Союза и, как следствие, способствует стабильному функционированию трубного рынка ЕАЭС. Учитывая сохраняющуюся угрозу демпинга в рамках проводимого расследования, будет оцениваться угроза возобновления причинения ущерба производителям. В случае подтверждения этой ситуации решение по итогам нашей работы позволит сохранить стабильность на рынке трубной продукции», – отметил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В рамках повторного расследования Комиссией будет произведен сбор и анализ информации на предмет возможности возобновления демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры.

На основании проведенной работы комиссия в течение 12 месяцев подготовит заключение, которое рассмотрит коллегия ЕЭК.

Антидемпинговая мера в отношении некоторых видов стальных труб из Украины действует в ЕАЭС в соответствии с решением комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. № 702, и срок ее действия уже продлевался решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 г. №48.

Заявителями являются следующие российские и казахстанские трубные компании: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод», АО «Северский трубный завод», АО «Синарский трубный завод», АО «Таганрогский металлургический завод», АО «ТМК-КПВ», АО «Выксунский металлургический завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром».
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