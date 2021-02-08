В январе-декабре 2020 года индекс промышленного производства ЕАЭС составил 97,3% к уровню января-декабря 2019 года. Это следует из экспресс-информации о промышленном производстве в Евразийском экономическом союзе в 2020 году, представленной Департаментом статистики ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, наибольшее снижение промышленного производства наблюдалось в Кыргызстане – на 6,6% и России – на 2,9%. В то же время Беларуси и Казахстану, несмотря на пандемию, практически удалось сохранить производство на уровне 2019 года – в этих странах спад составил 0,7%. В Армении производство сократилось на 0,9%.

По итогам года в ЕАЭС немного выросла обрабатывающая промышленность (на 0,4%). При этом наибольшее снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей промышленности – на 6,5%.

В I квартале 2020 года промышленное производство ЕАЭС находилось на подъеме (индекс физического объема составил 102,9%). Однако вследствие ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, со II квартала отмечалось резкое снижение промышленного производства ЕАЭС, которое к концу 2020 года начало стабилизироваться. В декабре прирост промышленного производства по сравнению с ноябрем 2020 года составил 9,9%.