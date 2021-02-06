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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖПРАВСОВЕТ ГОТОВИТ ПЕРЕЧЕНЬ СОВМЕСТНЫХ МЕР ПО СЫРЬЕВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ ЕАЭС


18:05 08.02.2021

Вопрос выполнения Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза – снятие ограничений по вывозу лома и отходов черных и цветных металлов рассмотрен 5 февраля на заседании Евразийского межправительственного совета.

Евразийская экономическая комиссия провела анализ текущей ситуации на общем рынке металлолома ЕАЭС и подготовила предложения по урегулированию ситуации. Согласно исследованию, балансы заготовки и потребления лома черных металлов свидетельствуют об отсутствии дефицита металлолома в союзе. Об этом же говорил и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на заседании ЕМПС. Россия выступает основным экспортером металлолома в Беларусь, а Казахстан – основным экспортером в РФ. В 2019 году взаимные поставки отходов и лома черных металлов стран ЕАЭС составили 2,2 млн тонн на сумму 578 млн долл. По экспертной оценке, по итогам 2020 года объемы взаимной торговли по сравнению с 2019 годом в натуральном выражении снизились на 37,7%.

Как сообщает ЕЭК, обострение проблем, связанных с дефицитом металлолома на металлургических предприятиях Союза, прежде всего российских, при наличии значительного потенциала для заготовки лома металлов свидетельствует о наличии структурных проблем в сфере заготовки и поставок лома черных металлов в рамках ЕАЭС.

В этой связи члены Евразийского межправительственного совета обсудили возможные меры по урегулированию ситуации с сырьевым обеспечением металлургических предприятий Союза, среди которых – стимулирование ломозаготовительной отрасли, формирование в рамках Союза прогнозного баланса спроса и предложения на отходы и лом черных и цветных металлов в ЕАЭС, унификация временных ограничений на экспорт отходов и лома черных и цветных металлов в третьи страны, применяемых государствами-членами на национальном уровне, неприменение на внутреннем рынке Союза ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий.

«Сегодня стабильное движение вперед в металлургии напрямую связано не только с технологическими компетенциями, но и с уровнем кооперации внутри Союза, снятием препятствий и барьеров, совместным принятием мер по поддержке отрасли», – подчеркнул Михаил Мясникович.
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