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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗАПУСТЯТ В ЕАЭС


17:41 08.02.2021

Промышленный блок Евразийской экономической комиссии завершает разработку плана мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе.

Напомним, что на совещании глав государств ЕАЭС в апреле прошлого года при обсуждении текущей ситуации в промышленности были рассмотрены вопросы лекарственной безопасности Союза в связи с пандемией коронавируса. Участники совещания тогда отметили важность и своевременность разработки названного плана. Комиссия получила соответствующее поручение.

Как сообщает ЕЭК, развитие совместных производств вакцин стало одной из основных тем обсуждения на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с руководством Евразийского банка развития в декабре 2020 года.

«О сроках и формах сотрудничества пока говорить рано – еще предстоит доработать детали. Однако все понимают важность оперативного решения этой задачи. Поэтому, я уверен, что скоро все вопросы будут согласованы», – подчеркнул Артак Камалян.

В декабре минувшего года план по производству стратегически важных лекарственных препаратов был доработан, одобрен представителями уполномоченных органов стран ЕАЭС и вынесен на общественное обсуждение на сайте ЕЭК.

Помимо ряда мер, направленных на стимулирование развития фармацевтической промышленности Союза и углубления кооперации с целью импортозамещения производства стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, проект плана включает проработку вопроса создания совместных производств вакцины от коронавирусной инфекции. Учитывая неотложность этой задачи, а также инициативу по организации на евразийском уровне совместных производств вакцины, которая была озвучена на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске 11 декабря прошлого года, Комиссия и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали прорабатывать вопрос создания совместных производств российской вакцины «Спутник V» в государствах Союза.

К концу 2020 года РФПИ совместно с Минздравом Республики Казахстан проработали необходимые организационные моменты, наладили трансфер соответствующих технологий и запустили линию по изготовлению вакцины на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса. Предполагается, что объемы выпуска достигнут 300 тыс. доз вакцины ежемесячно. На данный момент уже произведено более 90 тыс. доз, которые будут направлены для вакцинации населения после завершения всех регистрационных процедур.

Всего в Казахстане намечено произвести не менее двух миллионов доз вакцины «Спутник V».

Распространение препарата на территории Казахстана будет осуществляться в рамках сотрудничества РФПИ и компании «СК-Фармация» – единого дистрибьютора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В ближайшее время также должно начаться производство вакцины «Спутник V» в Беларуси. Уже подписан ряд соглашений о взаимодействии в части локализации производства, налажен трансфер соответствующих технологий.

Кроме того, на площадке Евразийской экономической комиссии активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана.
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