Евразийский межправительственный совет утвердил Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, документ определяет цели, задачи, этапы и основные направления развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран евразийской «пятерки». Он включает план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов на первом этапе на 2021-2022 годы.

Информационное взаимодействие в морских пунктах пропуска, установленных в пределах морских портов, является важным элементом национального механизма «единого окна» государства-члена, на территории которого находятся морские порты.

Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска позволит отказаться от использования документов на бумажном носителе, перейти к обмену данными, ускорить и упростить процессы перевозки грузов, пассажиров и их багажа. Все это будет способствовать улучшению качества транспортных услуг и услуг в морском порту.

В Союзе выход к открытому морю имеет Российская Федерация, располагающая самой протяженной в мире береговой линией морского побережья. При этом Россия и Казахстан расположены на побережье Каспийского моря. В направлении морских портов по железным дорогам стран ЕАЭС перевозится большая доля массовых грузов, в том числе нефти, нефтепродуктов, руды, угля и зерна, грузовладельцами которых наряду с российскими предпринимателями выступают предприниматели из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.