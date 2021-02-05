ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ЗАПУСТЯТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ


11:52 08.02.2021

Евразийский межправительственный совет утвердил Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, документ определяет цели, задачи, этапы и основные направления развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран евразийской «пятерки». Он включает план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов на первом этапе на 2021-2022 годы.

Информационное взаимодействие в морских пунктах пропуска, установленных в пределах морских портов, является важным элементом национального механизма «единого окна» государства-члена, на территории которого находятся морские порты.

Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска позволит отказаться от использования документов на бумажном носителе, перейти к обмену данными, ускорить и упростить процессы перевозки грузов, пассажиров и их багажа. Все это будет способствовать улучшению качества транспортных услуг и услуг в морском порту.

В Союзе выход к открытому морю имеет Российская Федерация, располагающая самой протяженной в мире береговой линией морского побережья. При этом Россия и Казахстан расположены на побережье Каспийского моря. В направлении морских портов по железным дорогам стран ЕАЭС перевозится большая доля массовых грузов, в том числе нефти, нефтепродуктов, руды, угля и зерна, грузовладельцами которых наряду с российскими предпринимателями выступают предприниматели из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2021
валюта курс
EUR 3.1448
USD 2.6282
RUB 3.5023
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1448 -0.0191
USD 2.6282 -0.0082
RUB 3.5023 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1450 3.1490
USD 2.6140 2.6170
RUB 3.5080 3.5190
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2010 1.2060
EUR/RUB 89.4000 89.8000
USD/RUB 74.3000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте