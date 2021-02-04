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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ ПРОДУКЦИИ ГОМЕЛЬСКОГО МЯСОКОМБИНАТА


13:16 05.02.2021

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 4 февраля 2021 года запретила ввоз в Российскую Федерацию продукции, произведенной ОАО «Гомельский мясокомбинат».

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, запрет связан с повторным выявлением в готовых мясных продуктах белорусского предприятия я кокцидиостатика (динитрокарбанилида).

«В случае поступления в Российскую Федерацию из Республики Беларусь продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО «Мясокомбинат Славянский» (наличие кокцидиостатика (толтразурила сульфон) в продукции «готовые мясные изделия»), ОАО «Птицефабрика «Рассвет» (обнаружены сальмонеллы в продукции «мясо птицы») и ОАО «Барановичская птицефабрика» (наличие кокцидиостатика (динитрокарбанилида) в продукции «яйцо куриное пищевое»).
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