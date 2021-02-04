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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ФОНД ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ ЕАБР РАЗРАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРОЩЕНИЮ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
11:38 05.02.2021
Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) разработает до начала 2022 года специализированный мобильный сервис «Работа в ЕАЭС». Об этом в ходе форума Digital Almaty сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Приложение «Работа в ЕАЭС» предназначено для устранения цифрового разрыва, создания условий комфортного пребывания в стране трудоустройства и укрепления интеграционных связей в рамках Союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, при помощи приложения можно будет получить широкий спектр государственных и коммерческих услуг еще до въезда в страну трудоустройства: оформить необходимые для трудоустройства документы, найти и откликнуться на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу.
Платформа разрабатывается с учетом потребностей пользователей, а также необходимости удобства и простоты ее применения. Напоминания, календари и электронные «помощники» существенно облегчат процесс работы с приложением.
«Приложение поможет сократить цифровой разрыв в получении государственных, коммерческих и финансовых услуг между трудовыми мигрантами и резидентами. Это прорыв в обеспечении единого рынка труда нашего Союза. К примеру, еще до приезда в страну будущий работник сможет встать на учет в органах пенсионного страхования и налоговых службах, найти и откликнутся на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу», - сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.
Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) — учрежден Советом Банка 30 июня 2020 года. Цель Фонда — оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств — участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе в рамках Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС.
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