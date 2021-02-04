Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии при участии представителей антимонопольных ведомств стран Евразийского экономического союза согласовал и выдал Предложение по устранению нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке чайных напитков.

В сентябре прошлого года в комиссию с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны ряда компаний, зарегистрированных на территории Казахстана, обратился производитель чая Greenfield – ГК «Орими». Правообладатель торгового знака утверждал, что дизайн этикеток чайных напитков, которые продавали указанные в заявлении компании, был «схож до степени смешения» с товарными знаками Greenfield.

По мнению заявителя, это вводит в заблуждение потребителей и может квалифицироваться как признак недобросовестной конкуренции.

Согласно предложению, выданному департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК, компании не будут производить и реализовать товар, схожий с товаром заявителя. Кроме того, прекратят процедуру защиты схожего товарного знака по праву Республики Казахстан.

Как сообщает ЕЭК, с предложением комиссии все стороны согласились в полном объеме и приступили к его реализации.