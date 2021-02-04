С 8 февраля 2021 года возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью, а также увеличивается число регулярных авиарейсов из России в Армению, Беларусь и Кыргызстан.

«С начала пандемии граждане стран ЕАЭС с нетерпением ожидают возобновления свободного перемещения по территории Союза. В том числе для этого ЕЭК и Совет главных санитарных врачей ЕАЭС с мая 2020 года на системной основе ведет активную работу, которая учитывается странами Союза при принятии решений по ослаблению ограничений при транспортных пассажирских перевозках», - говорится в сообщении ЕЭК.

Сегодня уже утверждены Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении. Также ведется активная работа по профилактическим мерам при авиапассажирских перевозках.

В Армении, Беларуси и России реализуется пилотный проект по внедрению информационной системы Евразийского банка развития «Путешествую без COVID-19». Он также способствует свободному перемещению пассажиров по территории ЕАЭС.