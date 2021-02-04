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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС ВОЗОБНОВЛЯЮТ ТРАНСПОРТНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ
17:31 04.02.2021
С 8 февраля 2021 года возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью, а также увеличивается число регулярных авиарейсов из России в Армению, Беларусь и Кыргызстан.
«С начала пандемии граждане стран ЕАЭС с нетерпением ожидают возобновления свободного перемещения по территории Союза. В том числе для этого ЕЭК и Совет главных санитарных врачей ЕАЭС с мая 2020 года на системной основе ведет активную работу, которая учитывается странами Союза при принятии решений по ослаблению ограничений при транспортных пассажирских перевозках», - говорится в сообщении ЕЭК.
Сегодня уже утверждены Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении. Также ведется активная работа по профилактическим мерам при авиапассажирских перевозках.
В Армении, Беларуси и России реализуется пилотный проект по внедрению информационной системы Евразийского банка развития «Путешествую без COVID-19». Он также способствует свободному перемещению пассажиров по территории ЕАЭС.
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