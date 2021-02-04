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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НА КАЗАХСТАНСКИЕ ТОВАРЫ СНИЗИЛСЯ НА 11%
15:03 04.02.2021
Налог на добавленную стоимость на отечественные товары снизился на 11%. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.
По словам Марата Султангазиева, поступления по КПН предприятий увеличились на 3,5%, налог на добавленную стоимость от Евразийского экономического союза увеличился на 2%, а налоги с фонда оплаты труда выросли на 5,3%, передает МИА «Казинформ».
Кроме того, председатель КГД сообщил, что таможенные пошлины стран Евразийского экономического союза снизились на 5,8%, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты - на 51%, налог на добавленную стоимость из третьих стран - на 3,7%.
По секторам экономики, поступления от горнодобывающей промышленности снизились на 43% из-за снижения цен на нефть и металлы.
При этом поступления в транспортном секторе увеличилась на 10%, в обрабатывающей промышленности на 9%, в строительстве на 2% и в торговле на 1,4%.
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