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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРИХОДИТ 12% ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - ДЕПУТАТ


11:10 04.02.2021

12% потребляемого в Литве электричества - это электроэнергия с Белорусской АЭС, заявил депутат, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

"Сейчас мы видим, что около 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС, в Островце. В месяц это 11 млн евро. Можно сказать, что потребители платят за АЭС", – сказал Кащюнас, которого цитирует портал DELFI.

По его словам, вопрос блокирования БелАЭС тесно связан с проектом синхронизации, поэтому важно как можно скорее решить разногласия с Эстонией и Латвией.

"Но все мы понимаем, что нынешняя ситуация на руку определенной группе интересов – или отдельным компаниях в определенных странах и т.д. Конечно, эти компании, живущие за счет таких схем, могут делать все, чтобы синхронизация проходила медленнее или вообще не протекала. Вот о чем надо думать", – добавил депутат.

Министр энергетики Дейнюс Крейвис представил данные, согласно которым, в последние 10 дней половина всей приходящей в Литву через белорусско-литовское соединение электроэнергии пришла из Беларуси, а другая половина – из России.

"Еще столько же электроэнергии покупают на бирже в Латвии. Поскольку у нас образовался огромный дефицит электроэнергии, мы электричество используем и платим за него", – сказал Крейвис.

По его словам, речь идет о 77 млн. кВт/ч.

"В денежном эквиваленте – это почти 4 млн евро. Если так все будет продолжаться, то 120 млн евро в год заплатим на дальнейшее строительство БелАЭС. Поэтому важно в будущем сделать так, чтобы не финансировали 2-3 блоки", – сказал Крейвис.

Он подчеркнул, что в середине февраля Литва представит новую позицию по переговорам с Латвией и Эстонией.

"Если мы такими темпами будем продвигаться вперед, то будем импортировать из третьих стран в 4 раза больше электричества, чем в 2020 г, – предупредил министр.
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