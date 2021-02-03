Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение о выдаче лицензии на открытие онлайн казино ООО "Спейсикс". Об этом сообщила пресс-служба КРАИЛ.

«Вчера (2 февраля - ред.) на заседании КРАИЛ было рассмотрено заявление ООО "Спейсикс" о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. После рассмотрения документов было принято положительное решение», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

КРАИЛ отмечает, что теперь в соответствии с определенными законом обязательствами организация должна заплатить за лицензию. После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на 5 лет.

"ООО "Спейсикс" будет иметь права и обязанности, которые определяются законом и лицензионными условиями", - отметили в КРАИЛ. В частности, это соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространению лудомании и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.

В августе 2020 года Президент подписал закон "О государственном регулировании деятельности в отношении организации и проведения азартных игр" №768-IX, который парламент принял 14 июля 2020 года.