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ПЕРВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОТКРЫТИЕ ОНЛАЙН-КАЗИНО ВЫДАЛИ В УКРАИНЕ


09:58 04.02.2021

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение о выдаче лицензии на открытие онлайн казино ООО "Спейсикс". Об этом сообщила пресс-служба КРАИЛ.

«Вчера (2 февраля - ред.) на заседании КРАИЛ было рассмотрено заявление ООО "Спейсикс" о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. После рассмотрения документов было принято положительное решение», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

КРАИЛ отмечает, что теперь в соответствии с определенными законом обязательствами организация должна заплатить за лицензию. После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на 5 лет.

"ООО "Спейсикс" будет иметь права и обязанности, которые определяются законом и лицензионными условиями", - отметили в КРАИЛ. В частности, это соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространению лудомании и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.

В августе 2020 года Президент подписал закон "О государственном регулировании деятельности в отношении организации и проведения азартных игр" №768-IX, который парламент принял 14 июля 2020 года.
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