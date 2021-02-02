Россия возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью и увеличит число авиарейсов в Минск. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно опубликованному на сайте правительства РФ документу, с 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

«С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», - говорится в распоряжении.