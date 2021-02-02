|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ И УВЕЛИЧИТ ЧИСЛО АВИАРЕЙСОВ В МИНСК
15:00 03.02.2021
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью и увеличит число авиарейсов в Минск. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно опубликованному на сайте правительства РФ документу, с 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
«С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», - говорится в распоряжении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
Курсы в банках
на 03.02.2021
Конвертация в банках
на 03.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте