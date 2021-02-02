ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В СНГ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА


17:23 02.02.2021

В СНГ предлагается создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), которое прошло 2 февраля 2021 года в онлайн формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе исполнительного комитета СНГ, центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках СРПФР.

Правовой статус центра было решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году.

Члены Совета также согласились с официальным завершением операции «Млечный путь», которая проводилась на пространстве Содружества с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в данном направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием «Орион».

Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках Совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках Содружества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2021
валюта курс
EUR 3.1742
USD 2.6195
RUB 3.4693
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1762 +0.002
USD 2.6293 +0.0098
RUB 3.4670 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1670 3.1720
USD 2.6270 2.6300
RUB 3.4550 3.4660
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2070
EUR/RUB 91.2000 91.8000
USD/RUB 75.8000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте