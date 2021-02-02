|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНЦЕВ БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ ОБЪЕКТЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
15:42 02.02.2021
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению совместно с Министерством энергетики разрабатывают законпроект, который дает толчок для развития малой распределенной энергогенерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительственном портал.
«Совместно с Минэнерго уже работаем над разработкой нового законопроекта, который позволит устанавливать объекты «чистой» энергетики для генерации энергии только на собственные нужды (без «зеленого» тарифа) по уже известному в мире принципу Net Metering», - сказал заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко во время круглого стола, посвященного обсуждению мировых тенденций и перспектив развития малой энергогенерации из ВИЭ в Украине.
По его словам, в Украине набирают популярности солнечные электростанции в частных домохозяйствах. Если на конец 2017 лишь около 3 тыс. семей перешли на солнечные панели, то по состоянию на конец 2020 - уже почти 30 тыс. семей. Вместе они генерируют 900 млн кВт-ч. электроэнергии. Этого достаточно, уверяет Шафаренко, чтобы поставлять электроэнергию еще для почти 300 тыс. семей. Однако, отметил он, необходимо разработать механизмы, которые бы мотивировать установление таких технологий.
«Уже в 2020 году установлено 1574 МВт мощностей солнечной энергетики, из которых 226 МВт - это СЭС в домохозяйствах. Впрочем, необходимо разработать механизмы, которые бы могли мотивировать установление таких технологий не только для реализации в сеть, а именно для обеспечения собственных энергопотребностей», - отметил Шафаренко.
Как отметил в ходе круглого стола заместитель министра энергетики по евроинтеграции Ярослав Демченков, Минэнерго возлагает значительные надежды на создание сегмента так называемых просьюмер-производителей и одновременно потребителей электроэнергии. Это направление может стать одним из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора.
Участники круглого стола также рассмотрели международный опыт в этой сфере, обратив особое внимание на условия развития малой генерации в Испании, Бельгии, Австралии и Германии.
Net Metering (Система чистого измерения) - политика в области электроснабжения, которая применяется к владельцам небольших объектов ВИЭ. Значение "чистого измерения" определяется как разница между потребленной электроэнергией и электроэнергией, переданной в сеть. Согласно «системе чистого измерения», владелец ВИЭ-объектов получает розничный кредит на сумму в эквиваленте стоимости выработенной электроэнергии, или больше ее.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
Курсы в банках
на 02.02.2021
Конвертация в банках
на 02.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте