Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению совместно с Министерством энергетики разрабатывают законпроект, который дает толчок для развития малой распределенной энергогенерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительственном портал.

«Совместно с Минэнерго уже работаем над разработкой нового законопроекта, который позволит устанавливать объекты «чистой» энергетики для генерации энергии только на собственные нужды (без «зеленого» тарифа) по уже известному в мире принципу Net Metering», - сказал заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко во время круглого стола, посвященного обсуждению мировых тенденций и перспектив развития малой энергогенерации из ВИЭ в Украине.

По его словам, в Украине набирают популярности солнечные электростанции в частных домохозяйствах. Если на конец 2017 лишь около 3 тыс. семей перешли на солнечные панели, то по состоянию на конец 2020 - уже почти 30 тыс. семей. Вместе они генерируют 900 млн кВт-ч. электроэнергии. Этого достаточно, уверяет Шафаренко, чтобы поставлять электроэнергию еще для почти 300 тыс. семей. Однако, отметил он, необходимо разработать механизмы, которые бы мотивировать установление таких технологий.

«Уже в 2020 году установлено 1574 МВт мощностей солнечной энергетики, из которых 226 МВт - это СЭС в домохозяйствах. Впрочем, необходимо разработать механизмы, которые бы могли мотивировать установление таких технологий не только для реализации в сеть, а именно для обеспечения собственных энергопотребностей», - отметил Шафаренко.

Как отметил в ходе круглого стола заместитель министра энергетики по евроинтеграции Ярослав Демченков, Минэнерго возлагает значительные надежды на создание сегмента так называемых просьюмер-производителей и одновременно потребителей электроэнергии. Это направление может стать одним из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора.

Участники круглого стола также рассмотрели международный опыт в этой сфере, обратив особое внимание на условия развития малой генерации в Испании, Бельгии, Австралии и Германии.

Net Metering (Система чистого измерения) - политика в области электроснабжения, которая применяется к владельцам небольших объектов ВИЭ. Значение "чистого измерения" определяется как разница между потребленной электроэнергией и электроэнергией, переданной в сеть. Согласно «системе чистого измерения», владелец ВИЭ-объектов получает розничный кредит на сумму в эквиваленте стоимости выработенной электроэнергии, или больше ее.