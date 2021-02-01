Фонд развития промышленности России (ФРП) расширил возможности получения льготных займов для деревоперерабатывающих предприятий. По информации ФРП, это позволит российским компаниям брать в льготный лизинг харвестеры и форвардеры, в том числе и произведенные предприятиями холдинга «АМКОДОР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в рамках программы «Проекты лесной промышленности» льготные займы предоставляются на финансирование проектов модернизации производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения технологического оборудования. Наблюдательный совет Фонда расширил перечень оборудования по программе «Лизинговые проекты».

Теперь программа «Лизинговые проекты» ФРП предоставляет займы на приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1% годовых. Помимо этого, на льготных условиях можно взять в лизинг погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны.

Программа совместного финансирования «Проекты лесной промышленности» стартовала в декабре прошлого года с региональными ФРП. Льготные займы предоставляются малым и средним предприятиям на финансирование проектов по модернизации производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения технологического оборудования.

Федеральный и региональный фонды предоставляют совместные займы в размере от 20 до 100 млн российских рублей под 1-3% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Для более масштабных проектов действует программа «Проекты развития», в рамках которой предоставляются займы от 50 до 500 млн российских рублей.

Фонд развития промышленности в рамках действующих программ финансирования уже выдал более 60 займов на создание новых или модернизацию действующих деревообрабатывающих производств на общую сумму 13 млрд российских рублей.