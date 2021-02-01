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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВОЙ ИМПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ, ОБНУЛЕНА ПОШЛИНА НА ШПАТ
09:55 02.02.2021
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 29 января продлил срок действия нулевой импортной пошлины в отношении фторида алюминия, используемого в качестве компонента электролита при производстве алюминия.
Как сообщает ЕЭК, мера будет действовать по 31 декабря 2023 года.
«Внутреннее производство фторида алюминия в Союзе покрывает потребности алюминиевых предприятий только на две трети, нехватка компенсируется поставками из третьих стран. Таким образом, принятое решение способствует снижению издержек производства и поддержанию конкурентоспособности алюминиевой промышленности Союза», – пояснили в торговом блоке комиссии.
Кроме того, было завершено рассмотрение вопроса, касающегося обнуления ставки ввозной таможенной пошлины в отношении плавикового шпата. В декабре прошлого года коллегия ЕЭК приняла решение о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС отдельной позиции для плавикового шпата с содержанием фторида кальция 95-97 мас.% и снижении в отношении него ставки импортного тарифа с 10% до 0% на один год. Для обеспечения юридической чистоты этой меры и ее введения в действие было необходимо принять решение Совета комиссии, которое учитывало бы эти изменения в ТН ВЭД ЕАЭС в других актах комиссии, в частности, в перечне преференциальных товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран.
Плавиковый шпат используется при изготовлении фтористого водорода, который, в свою очередь, применяется для получения более сложных фторсодержащих химических соединений, необходимых в машиностроении, авиастроении, нефтедобыче, медицине, косметологии, химической промышленности, электротехнике и при производстве бытовых приборов.
«Производство плавикового шпата с содержанием фторида кальция 95-97 мас.% на сегодня есть в Казахстане, однако его объемы недостаточны для обеспечения потребности перерабатывающей промышленности Союза в полном объеме. Как ожидается, вводимая мера позволит снизить себестоимость производства фторсодержащих продуктов в ЕАЭС, учитывая усиление конкуренции со стороны китайских компаний», – отметили в торговом блоке ЕЭК.
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