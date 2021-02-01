ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВОЙ ИМПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ, ОБНУЛЕНА ПОШЛИНА НА ШПАТ


09:55 02.02.2021

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 29 января продлил срок действия нулевой импортной пошлины в отношении фторида алюминия, используемого в качестве компонента электролита при производстве алюминия.

Как сообщает ЕЭК, мера будет действовать по 31 декабря 2023 года.

«Внутреннее производство фторида алюминия в Союзе покрывает потребности алюминиевых предприятий только на две трети, нехватка компенсируется поставками из третьих стран. Таким образом, принятое решение способствует снижению издержек производства и поддержанию конкурентоспособности алюминиевой промышленности Союза», – пояснили в торговом блоке комиссии.

Кроме того, было завершено рассмотрение вопроса, касающегося обнуления ставки ввозной таможенной пошлины в отношении плавикового шпата. В декабре прошлого года коллегия ЕЭК приняла решение о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС отдельной позиции для плавикового шпата с содержанием фторида кальция 95-97 мас.% и снижении в отношении него ставки импортного тарифа с 10% до 0% на один год. Для обеспечения юридической чистоты этой меры и ее введения в действие было необходимо принять решение Совета комиссии, которое учитывало бы эти изменения в ТН ВЭД ЕАЭС в других актах комиссии, в частности, в перечне преференциальных товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран.

Плавиковый шпат используется при изготовлении фтористого водорода, который, в свою очередь, применяется для получения более сложных фторсодержащих химических соединений, необходимых в машиностроении, авиастроении, нефтедобыче, медицине, косметологии, химической промышленности, электротехнике и при производстве бытовых приборов.

«Производство плавикового шпата с содержанием фторида кальция 95-97 мас.% на сегодня есть в Казахстане, однако его объемы недостаточны для обеспечения потребности перерабатывающей промышленности Союза в полном объеме. Как ожидается, вводимая мера позволит снизить себестоимость производства фторсодержащих продуктов в ЕАЭС, учитывая усиление конкуренции со стороны китайских компаний», – отметили в торговом блоке ЕЭК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2021
валюта курс
EUR 3.1742
USD 2.6195
RUB 3.4693
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1742 -0.0056
USD 2.6195 -0.0067
RUB 3.4693 +0.0235
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1730
USD 2.6180 2.6270
RUB 3.4450 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2110
EUR/RUB 91.5000 92.1000
USD/RUB 75.8000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте