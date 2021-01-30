Совет ЕЭК 29 января принял решение о переносе срока вступления в силу технического регламента Союза «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» (ТР ЕАЭС 048/2019)» на 1 сентября 2022 года. С такой инициативой выступила российская сторона.

Как сообщает ЕЭК, срок перенесен в целях предоставления дополнительного времени производителям для обеспечения плавного перехода на требования единого техрегламента. Решение также учитывает необходимость проведения мероприятий, направленных на нормализацию делового климата и восстановление деятельности бизнеса в условиях поэтапной отмены ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, этим же документом установлена отложенная норма в отношении маркировки об энергетической эффективности пылесосов, а также перенесен срок вступления в силу: решения Совета ЕЭК, устанавливающего формы этикеток энергопотребляющих устройств разных видов и правила их оформления, на 1 марта 2022 года; отдельных требований, установленных в приложениях №№ 3, 5, 6, 9, 12, 13 и 14 к техрегламенту, на один год.