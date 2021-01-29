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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК РАЗРЕШИЛ ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ МОРСКИХ СУДОВ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ БЕЗ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
12:28 01.02.2021
Совет Евразийской экономической комиссии разрешил временный ввоз некоторых видов морских судов, используемых для геологоразведки, без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Как сообщает ЕЭК, с такой инициативой выступила Российская Федерация.
Соответствующие поправки в решение Совета комиссии от 20 сентября 2019 года № 109 направлены на расширение рынка краткосрочного фрахтования иностранных судов для проведения геологоразведочных работ в широтах с непродолжительным буровым сезоном и стимулирования проведения геологоразведки в новых регионах.
Льготный ввоз судов для геологоразведки будет возможен на срок до одного года при условии, что такие суда находятся в собственности иностранных лиц, зафрахтованы лицами государств Евразийского экономического союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера. Освобождение от уплаты пошлин, налогов может быть предоставлено в отношении судов, ввезенных в период с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2024 года включительно.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 109 от 20.09.2019 г. утвержден перечень категорий товаров, временное нахождение и использование которых на таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускается без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.
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