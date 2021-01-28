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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КАЗАХСТАН ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЗИМАНИЮ РЕНТНОГО НАЛОГА НА ЭКСПОРТ УГЛЯ В СТРАНЫ ЕАЭС
10:09 29.01.2021
На внутреннем рынке Евразийского экономического союза устранен барьер, связанный с взиманием в Казахстане рентного налога при вывозе угля с территории страны в другие государства-члены Союза.
Барьер был включен в согласованный перечень препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. По итогам проведенной Республикой Казахстан масштабной работы по внесению изменений в Налоговый кодекс страны отменены требования по взиманию рентного налога при реализации угля в страны ЕАЭС.
«Ожидаем, что отмена требования по взиманию рентного налога окажет положительный эффект на работу бизнеса в угольной сфере и будет способствовать обеспечению четырёх «свобод» на пространстве Союза: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», – сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
Как сообщает ЕЭК, решение об отмене Казахстаном требований по взиманию рентного налога на экспорт угля в страны ЕАЭС вступило в силу 1 января 2021 года.
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