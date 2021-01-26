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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЫНКА ЕАЭС ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ГОСКОНТРОЛЯ


10:56 27.01.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию «О принципах и подходах в отношении применения риск-ориентированного подхода в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза».

Как сообщает ЕЭК, документ поможет предотвратить выпуск в обращение и обращение на рынке Союза продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, повысить эффективность госконтроля за соблюдением этих требований путем использования унифицированных принципов применения риск-ориентированного подхода.

Модель риск-ориентированного подхода предусматривает осуществление государственного контроля (надзора) на основе оценки риска нарушения требований технических регламентов Союза. По результатам такой оценки выбираются форма, продолжительность и периодичность проведения мероприятий по государственному контролю (надзору).

Цель этого подхода – оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при госконтроле, снижение издержек юридических лиц и предпринимателей, а также повышение результативности своей деятельности органами государственного контроля (надзора) при организации государственного контроля (надзора).
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