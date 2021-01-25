Сформировать в Евразийском экономическом союзе собственную валютно-финансовую систему с опорой на национальные валюты - данный вопрос сейчас прорабатывают в Евразийской экономической комиссии.

Ранее с соответствующим предложением выступил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Но для этого, по его мнению, прежде всего надо стабилизировать курсы таких валют.

"Считаю, что нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу собственную евразийскую валютно-финансовой систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности", - заявил Глазьев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в настоящее время в ЕАЭС ведется работа по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. Однако их доля, как отмечается, еще весьма мала - около 50% внутри Союза и примерно 15% при расчетах с Китаем.

По словам Сергея Глазьева, участники хозяйственной деятельности России и Китая пока очень вяло пользуются созданными внутри стран платежными системами, системой электронного обмена информацией между банками и по-прежнему работают в чужих валютах.

"Назрела необходимость подписания соглашения между государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют, созданию "валютной змеи", аналогичной той, которая работала в странах Европейского союза", - считает министр ЕЭК.

К числу приоритетных задач он также отнес формирование евразийских бирж и механизмов ценообразования, предоставление преимуществ для расчетов в национальных валютах. По мнению Сергея Глазьева, Межгосбанк СНГ мог бы сыграть важную роль в обеспечении конверсионных операций с более низкими, чем у коммерческих банков, тарифами.

Кроме того, министр ЕЭК предложил не распространять валютный контроль на расчеты в национальных валютах и рассмотреть вопросы кредитования и финансирования взаимной торговли и совместных инвестиций.

К решению актуальных задач готовы подключиться и в Евразийском банке развития.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов считает, что ключевой стратегической задачей банка может стать участие в формировании общего расчетного пространства ЕАЭС для осуществления трансграничных расчетов в национальных валютах. В целях развития данного направления деятельности банком внедрена и успешно применяется локальными банками всех стран ЕАЭС Расчётно-клиринговая система.