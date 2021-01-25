Для покрытия дополнительной нагрузки и сбалансирования энергосистемы была активирована аварийная помощь из Беларуси от 100 до 500 МВт в течение суток. 18 января Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Согласно информации, суммарный объем такой помощи составил 3,13 млн кВт-час. Однако, кроме того, импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси осуществлялся в течение всей недели 18-24 января.

В частности, 18 января - 6,3 млн кВт/ч, 19 января - 7,4 млн кВт/ч, 20 января - 8,6 млн кВт/ч, 21 января -8,4 млн кВт/ч, 22 января - 8,8 млн кВт/ч, 23 января - 9,1 млн кВт/ч, 24 января - 9,4 млн кВт/ч. Суммарно за неделю из Беларуси поступило 1,7% от общего электропотребления в Украине - 58 млн кВт/ч.

Аварийная помощь из Беларуси предоставляется в соответствии с новыми договорами о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЭС Украины и ОЭС Беларуси, которые были подписаны Укрэнерго и Белэнерго 30 декабря 2020 года.

Импорт электроэнергии из России и Молдовы в течение недели не осуществлялся.