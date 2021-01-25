ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ВО ВРЕМЯ ПОХОЛОДАНИЯ ПОЛУЧАЛА АВАРИЙНУЮ ПОМОЩЬ ИЗ БЕЛАРУСИ - УКРЭНЕРГО


10:13 26.01.2021

Для покрытия дополнительной нагрузки и сбалансирования энергосистемы была активирована аварийная помощь из Беларуси от 100 до 500 МВт в течение суток. 18 января Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Согласно информации, суммарный объем такой помощи составил 3,13 млн кВт-час. Однако, кроме того, импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси осуществлялся в течение всей недели 18-24 января.

В частности, 18 января - 6,3 млн кВт/ч, 19 января - 7,4 млн кВт/ч, 20 января - 8,6 млн кВт/ч, 21 января -8,4 млн кВт/ч, 22 января - 8,8 млн кВт/ч, 23 января - 9,1 млн кВт/ч, 24 января - 9,4 млн кВт/ч. Суммарно за неделю из Беларуси поступило 1,7% от общего электропотребления в Украине - 58 млн кВт/ч.

Аварийная помощь из Беларуси предоставляется в соответствии с новыми договорами о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЭС Украины и ОЭС Беларуси, которые были подписаны Укрэнерго и Белэнерго 30 декабря 2020 года.

Импорт электроэнергии из России и Молдовы в течение недели не осуществлялся.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2021
валюта курс
EUR 3.1137
USD 2.5565
RUB 3.4123
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1137 +0.0151
USD 2.5565 +0.009
RUB 3.4123 -0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1200
USD 2.5640 2.5710
RUB 3.3880 3.4020
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2160
EUR/RUB 91.4000 92.0900
USD/RUB 75.3000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте