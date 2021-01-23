Евразийская экономическая комиссия возбудила дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в ЕАЭС. Соответствующее решение принято в ЕЭК на заседании комиссии по рассмотрению дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке реализации медицинских систем производства компании Alcon.

Как сообщает ЕЭК, по итогам завершившегося в конце прошлого года расследования на рынке медицинских изделий антимонопольный блок ЕЭК усмотрел признаки нарушения общих правил конкуренции со стороны группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в государствах-членах Евразийского экономического союза.

Принятое процессуальное решение позволит изучить все обстоятельства дела, исследовать имеющиеся доказательства, а также даст ЕЭК основания истребовать необходимые документы, сведения и пояснения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела.

Проведение очередного заседания комиссии запланировано во второй половине февраля этого года.