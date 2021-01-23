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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ВОЗБУДИЛА ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ALCON И ЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В ЕАЭС
16:07 25.01.2021
Евразийская экономическая комиссия возбудила дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в ЕАЭС. Соответствующее решение принято в ЕЭК на заседании комиссии по рассмотрению дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке реализации медицинских систем производства компании Alcon.
Как сообщает ЕЭК, по итогам завершившегося в конце прошлого года расследования на рынке медицинских изделий антимонопольный блок ЕЭК усмотрел признаки нарушения общих правил конкуренции со стороны группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в государствах-членах Евразийского экономического союза.
Принятое процессуальное решение позволит изучить все обстоятельства дела, исследовать имеющиеся доказательства, а также даст ЕЭК основания истребовать необходимые документы, сведения и пояснения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела.
Проведение очередного заседания комиссии запланировано во второй половине февраля этого года.
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