Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию совместно с блоком по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии рассмотрел результаты предварительного исследования состояния конкуренции на рынках услуг испытательных лабораторий в системе технического регулирования.

Напомним, что бо́льшая часть обращающихся на рынке Евразийского экономического союза товаров требует оценки соответствия качества. Она осуществляется с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий, которые являются хозяйствующими субъектами и оказывают свои услуги на рыночных условиях.

Сейчас ЕЭК рассматривает целесообразность инициативного расследования на рынках услуг лабораторий, где конкуренция недостаточно развита.

Как сообщает ЕЭК, антимонопольное расследование комиссии позволяет выявить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушениях правил конкуренции на трансграничных рынках, установленных договором о ЕАЭС (статья 76): дискриминации отдельных категорий потребителей, установлении монопольных цен, навязывании невыгодных условий договора, а также отказе от заключения договоров с отдельными потребителями и другом.