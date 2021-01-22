Евразийская экономическая комиссия модернизировала свой официальный сайт, который призван совершенствовать освещение деятельности Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, новый ресурс имеет не только улучшенные коммуникационные функции, но и выполняет ряд задач. Ключевое преимущество обновленного интерфейса сайта – формирование максимально полного представления об актуальных вопросах евразийской интеграционной повестки, стратегии и развития ЕАЭС как одного из крупнейших интеграционных объединений в мире.

Дизайн, функциональность и система управления сайта ЕЭК разработаны с применением современных тенденций в сфере интернет-технологий. Новый сайт обладает понятной навигацией, современным интерфейсом и дизайном, благодаря чему он стал более удобным, функциональным и современным.

Обновленный ресурс адаптивный. Контент отображается подходящим образом в зависимости от устройства, что отвечает тренду роста мобильной аудитории Интернет. Он также имеет высокий потенциал для развития. Планируется дальнейшее развитие интерактивных и мультимедийных сервисов сайта.

Кроме того, в 2021 году разработано мобильное приложение Евразийского экономического союза. Установить мобильное приложение можно на площадках App Store и Google Play.