|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ДОМАШНИЕ СЭС В УКРАИНЕ ИНВЕСТИРОВАЛИ УЖЕ €600 МЛН
13:30 22.01.2021
Уже около 30 тыс. семей в Украине перешли на солнечные электростанции, инвестировав 600 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности.
"По состоянию на конец 2020 года в Украине насчитывается более 29900 семей, которые установили солнечные панели. Их общая мощность достигает 780 МВт. Объем вложенных инвестиций в домашние СЭС составляет 600 млн евро", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко акцентировал внимание на том, что СЭС в домохозяйствах является малой энергогенерацией, которую необходимо активнее развивать в Украине. Такая генерация является эффективной, поскольку производство электроэнергии происходит в точке потребления.
"Кроме того, важно отметить, что в Украине уже построены мощности, производящие оборудование, в частности для солнечных электростанций. Так, завод KNESS в Виннице имеет мощность выпуска солнечных панелей 400 МВт в год. То есть, средства, уплаченные за оборудование, остаются в Украине, создавая новые рабочие места, увеличивая поступление налогов в бюджеты ", - подчеркнул Шафаренко.
В тройку регионов-лидеров по количеству установленных домохозяйствами СЭС входят Днепропетровская область - 4184; Тернопольская - 2512; Киевская - 2350.
Как сообщалось, на конец 2019 года в Украине насчитывалось около 22 тыс. семей, перешедших на СЭС. Два года назад, в конце 2018 г., таких семей было в 4 раза меньше - всего 7450.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2021
Курсы в банках
на 22.01.2021
Конвертация в банках
на 22.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте