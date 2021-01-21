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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ДОМАШНИЕ СЭС В УКРАИНЕ ИНВЕСТИРОВАЛИ УЖЕ €600 МЛН


13:30 22.01.2021

Уже около 30 тыс. семей в Украине перешли на солнечные электростанции, инвестировав 600 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности.

"По состоянию на конец 2020 года в Украине насчитывается более 29900 семей, которые установили солнечные панели. Их общая мощность достигает 780 МВт. Объем вложенных инвестиций в домашние СЭС составляет 600 млн евро", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко акцентировал внимание на том, что СЭС в домохозяйствах является малой энергогенерацией, которую необходимо активнее развивать в Украине. Такая генерация является эффективной, поскольку производство электроэнергии происходит в точке потребления.

"Кроме того, важно отметить, что в Украине уже построены мощности, производящие оборудование, в частности для солнечных электростанций. Так, завод KNESS в Виннице имеет мощность выпуска солнечных панелей 400 МВт в год. То есть, средства, уплаченные за оборудование, остаются в Украине, создавая новые рабочие места, увеличивая поступление налогов в бюджеты ", - подчеркнул Шафаренко.

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных домохозяйствами СЭС входят Днепропетровская область - 4184; Тернопольская - 2512; Киевская - 2350.

Как сообщалось, на конец 2019 года в Украине насчитывалось около 22 тыс. семей, перешедших на СЭС. Два года назад, в конце 2018 г., таких семей было в 4 раза меньше - всего 7450.
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