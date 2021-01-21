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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК НАЧНЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ С УЧАСТИЕМ «ЯНДЕКС», «МЭЙЛ.РУ», АЗАПИ И АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН ЕАЭС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
09:49 22.01.2021
Евразийская экономическая комиссия в рамках рассмотрения заявлений о признаках нарушений антимонопольного законодательства Евразийского экономического союза на действия (бездействия) «Яндекс» и «Мэйл.ру» применит процедуру урегулирования разногласий без назначения расследования и наложения штрафов.
Как сообщает ЕЭК, в феврале комиссия начнет консультации с участием «Яндекс», «Мэйл.ру», заявителя – Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) и антимонопольных органов стран ЕАЭС для выработки комплекса мер, направленных на восстановление конкуренции.
Применение механизма досудебной медиации позволит найти баланс между интересами интернет-гигантов и потребителями их услуг, а также поспособствует развитию конкуренции в цифровой среде.
Напомним, в конце декабря в ЕЭК поступили заявления о признаках нарушения «Яндекс» и «Мэйл.ру» антимонопольного законодательства Евразийского экономического союза (статья 76 договора о ЕАЭС).
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