Евразийская экономическая комиссия в рамках рассмотрения заявлений о признаках нарушений антимонопольного законодательства Евразийского экономического союза на действия (бездействия) «Яндекс» и «Мэйл.ру» применит процедуру урегулирования разногласий без назначения расследования и наложения штрафов.

Как сообщает ЕЭК, в феврале комиссия начнет консультации с участием «Яндекс», «Мэйл.ру», заявителя – Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) и антимонопольных органов стран ЕАЭС для выработки комплекса мер, направленных на восстановление конкуренции.

Применение механизма досудебной медиации позволит найти баланс между интересами интернет-гигантов и потребителями их услуг, а также поспособствует развитию конкуренции в цифровой среде.

Напомним, в конце декабря в ЕЭК поступили заявления о признаках нарушения «Яндекс» и «Мэйл.ру» антимонопольного законодательства Евразийского экономического союза (статья 76 договора о ЕАЭС).