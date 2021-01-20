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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР МОЖЕТ НАЧАТЬ РАБОТУ В 2023 ГОДУ
17:29 20.01.2021
Украинский международный финансовый центр (УМФЦ) может быть запущен в 2023 году. Об этом на заседании правительства сказал председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.
"Был подготовлен меморандум между правительством и нашими американскими и европейскими партнерами о формировании и создании Украинского международного финансового центра. Эта идея стала возможной благодаря принятию в прошлом году закона об упрощении привлечения инвестиций... Ориентировочное время запуска центра - 2023 год", - сказал Хромаев, которого цитирует Укринформ.
Председатель НКЦБФР отметил, что новый финансовый центр будет базироваться на 5 учреждениях: консультационный совет, бюро по связям с инвесторами, арбитражный центр, универсальная биржа, финансово-инфраструктурный холдинг. По его мнению, реализация проекта по запуску УМФЦ позволит ускорить экономический рост и улучшить общее благосостояние населения.
"По нашим предварительным подсчетам, это - дополнительных 2% к ВВП ежегодно. Кроме того, это - справедливые и прозрачные процессы ценообразования на основные товары и инструменты", - сказал Хромаев.
Как сообщалось, концепция развития фондового рынка в Украине была представлена 22 октября 2020 года на совещании по обсуждению вопроса о создании инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине.
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