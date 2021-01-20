Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве ювелирных изделий, перемещаемых в рамках Евразийского экономического союза.

«Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию, – сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян. – Это шаг в направлении лучших мировых практик в этой сфере, в том числе обозначенных в Соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года».

Таким образом, комиссия оперативно создает необходимые условия для взаимного признания пробирных клейм во взаимной торговле ювелирными изделиями на внутреннем рынке евразийского интеграционного объединения.

Как сообщает ЕЭК, коллегия комиссии утвердила перечень нарушений требований к производству ювелирных и других изделий, перемещенных из одного государства-члена в другое, направленный на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Документ позволит определить минимальные необходимые условия для проведения соответствующих проверочных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, которые будут перемещены в Союзе с нарушениями. С принятием документа уполномоченные органы государств-членов будут обмениваться между собой информацией о нарушениях при трансграничной торговле в целях применения необходимых мер по их устранению в соответствии с национальным законодательством.

Напомним, соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года уже ратифицировали Россия, Беларусь и Армения.

Одобренные требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий позволят установить порядок проведения пробирных работ пробирными инспекциями государств-членов. Они определяют обязательные элементы пробирных клейм и проб, используемых в Союзе, параметры их нанесения на ювелирные и другие изделия, в том числе устанавливают общие требования к опробованию на пробирном камне и т. д.