Доля расчетов в национальных валютах в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 74%. Об этом сообщила 20 января на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

По ее словам, эти данные будут озвучены на онлайн-презентации доклада Евразийского банка развития об изменении роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах, которая состоится 28 января.

«Немного спойлеров из доклада. На сегодня доля национальных валют ЕАЭС в обслуживании мировой торговли составляет около 2%, но внутри Союза достигнуты весомые успехи — уже 74% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах. Есть потенциал дальнейшего роста», - сказала Ия Малкина.