|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС ДОСТИГЛА 74%
15:04 20.01.2021
Доля расчетов в национальных валютах в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 74%. Об этом сообщила 20 января на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
По ее словам, эти данные будут озвучены на онлайн-презентации доклада Евразийского банка развития об изменении роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах, которая состоится 28 января.
«Немного спойлеров из доклада. На сегодня доля национальных валют ЕАЭС в обслуживании мировой торговли составляет около 2%, но внутри Союза достигнуты весомые успехи — уже 74% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах. Есть потенциал дальнейшего роста», - сказала Ия Малкина.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
Курсы в банках
на 20.01.2021
Конвертация в банках
на 20.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте