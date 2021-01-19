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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО ФИСКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОБСУЖДАЮТ В ЕАЭС
17:53 19.01.2021
О совершенствовании механизма взимания налогов в Евразийском экономическом союзе и решении проблем, возникающих в связи с растущей цифровизацией экономик, рассказал министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков на 14-м Евразийском налоговом форуме.
В приветственном слове министр ЕЭК подчеркнул, что после «коронокризиса» очевидна необходимость, во-первых, в сильных, устойчивых и инклюзивных системах здравоохранения, а во-вторых, в создании условий для широкомасштабного восстановления экономики. «Основным направлением для нас становятся меры по поддержке трансформационного восстановления и разработке новой концепции экономического роста, – подчеркнул Тимур Жаксылыков, которого цитирует пресс-служба ЕЭК. – Такие меры мы отразили в Стратегических направлениях развития ЕАЭС до 2025 года».
«Если говорить непосредственно о фискальных приоритетах, – это, конечно, решение налоговых проблем, возникающих в связи с растущей глобальной тенденцией цифровизации экономик, совершенствование механизма взимания налогов в ЕАЭС. Мы выделяем в качестве основного – меры по цифровой трансформации налогового контроля и администрирования», – отметил Тимур Жаксылыков.
Кроме того, по его словам, важной задачей является достижение к середине 2021 года в ЕАЭС консенсуса по цифровому фискальному мониторингу оборота товаров, внедрение механизма прослеживаемости их перемещения, обеспечение цифровой идентификации и маркировки. Отдельным треком идут вопросы налогообложения электронной торговли товарами и услугами.
Тимур Жаксылыков также напомнил, что ЕЭК и Международный центр по налогам и инвестициям (ITIC) несколько лет плодотворно сотрудничают на основе подписанного между ними меморандума.
14-й Евразийский налоговый форум организован Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан совместно с Международным центром по налогам и инвестициям.
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