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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛИТВА ОТКЛЮЧИЛА ДВЕ ЛЭП В БЕЛАРУСЬ
17:20 19.01.2021
Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередач (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью, сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.
Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс сказал, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона, пишет портал Delfi.
"Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона", - сказал Г. Монкявичюс.
При реорганизации важной передающей сети северо-восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС - Поставы.
Между тем, по просьбе белорусского оператора, по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс-Молодечно.
Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС - Минская ТЭЦ-5.
В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России.
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