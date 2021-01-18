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КАЗАХСТАН В ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В ЕАЭС СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА УСТРАНЕНИИ БАРЬЕРОВ


11:16 19.01.2021

Казахстан в период председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в нынешнем году намерен сосредоточиться на устранении барьеров во взаимной торговле и развитии промышленной кооперации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обращении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к главам государств - членов ЕАЭС.

«С 1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в органах Евразийского экономического союза. По итогам первых пяти лет функционирования нашего объединения можно с уверенностью констатировать, что ЕАЭС состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта», - отметил он.

В год председательства Казахстана в ЕАЭС Токаев предложил уделить особое внимание нескольким вопросам.

«Во-первых, следует придать новый импульс промышленной кооперации. Для достижения данной цели потребуется создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг. В дополнение к этому реализация новых совместных инфраструктурных проектов обеспечит производственную связанность и эффективное экономическое взаимодействие хозяйствующих субъектов наших стран», - пояснил он.

Президент Казахстана также отметил, что в указанных сферах интеграционного взаимодействия следует максимально задействовать потенциал Евразийского банка развития. «Создание совместных предприятий и укрепление связей между отраслями промышленности государств-членов также послужит дополнительным импульсом для увеличения объемов взаимной торговли и устранения барьеров на рынках наших государств», - считает Токаев.

По его мнению, безусловным приоритетом является устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между странами объединения.

«Бизнес справедливо ожидает от правительств и Евразийской экономической комиссии решительных действий. ЕЭК предстоит активно и транспарентно устранить имеющиеся и предотвратить появление новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей считает важным всесторонне и полноценно задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов.

«Эффективное сотрудничество в этой сфере сыграет решающую роль в расширении торгово-экономических связей и установлении доверия на всем Евразийском континенте. В этих целях предлагаем активизировать работу по развитию взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с инициативой «Один пояс - один путь», - сказал он.

По его словам, евразийский транзитный маршрут должен стать максимально привлекательным и конкурентоспособным для международной торговли по торгово-транспортной оси Европа - Азия.

«Предлагаем полноценно использовать потенциал «Хоргосского узла» на границе Республики Казахстан с Китайской Народной Республикой, а также возможности формирующегося Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе Республики Казахстан с Республикой Узбекистан в интересах всех участников ЕАЭС», - отметил президент.

Четвертым направлением деятельности в период председательства Токаев считает всеобъемлющую цифровизацию, которая должна стать движущей силой развития экономик стран ЕАЭС. Важно придать качественное ускорение внедрению цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта, уверен президент.

«В первоочередном порядке применение современных IT-решений следует расширить в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг. Важно сконцентрироваться на обеспечении успешного функционирования Интегрированной информационной системы ЕАЭС. Это позволит более качественно выстроить нашу работу в рамках электронного обмена данными», - пояснил он.

В-пятых, по мнению Токаева, требуется последовательно расширять выход на внешние рынки, активнее развивать торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.

Он также отметил, что для полноценной реализации указанных инициатив большое значение имеет слаженная и эффективная работа аппарата Евразийской экономической комиссии. «В этой связи исходим из необходимости решения вопроса об отборе кандидатов в кадровый состав комиссии на основе принципов меритократии, с учетом профессионализма и деловых качеств, без жесткой привязки к долевому участию государств в финансировании ЕЭК», - подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что Казахстан в период председательства в ЕАЭС намерен активно продвигать обозначенную повестку и рассчитывает на конструктивную поддержку со стороны партнеров.

«Уверены, что достижение намеченных целей придаст мощный импульс экономическому развитию каждого государства и укрепит потенциал ЕАЭС», - добавил Токаев.
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