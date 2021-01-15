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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ


10:12 16.01.2021

Для предупреждения дефицита продукции на общем рынке и минимизации последствий пандемии для бизнеса Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввел специальные процедуры оценки соответствия продукции в ЕАЭС. Соответствующее решение Совета ЕЭК № 127 от 23 декабря 2020 г. вступило в силу 10 января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, это временные меры, которые вводятся сроком на один год, и применяются при сертификации серийно выпускаемой продукции.

Необходимость данного решения связана с затяжным характером пандемии и введением ограниченных мер по передвижению между странами. Временные меры были предложены в рамках разработки нового пакета инициатив по содействию экономическому развитию в условиях пандемии.

Документ устанавливает единые процедуры по оценке соответствия продукции в условиях пандемии в ЕАЭС и разработан в продолжение мероприятий, предложенных ЕЭК в рамках права Союза в апреле текущего года.

В частности, промышленному комплексу ЕАЭС разрешается использовать протоколы испытаний, выданные в рамках международных систем аккредитации и сертификации для технически сложной продукции, необходимой для реализации приоритетных инфраструктурных проектов или организации новых производственных линий.

Основным инструментом, который облегчит проведение процедур сертификации, станет дистанционная оценка. Это удаленный метод, который обеспечивает проведение анализа состояния производства, а также идентификации и отбора продукции без выезда экспертов органа по сертификации на место производства либо отбора образцов продукции с использованием видеоконференцсвязи. При этом определен порядок и условия применения дистанционной оценки.

Госстандарт также подготовил разъяснения процедур оценки соответствия серийно выпускаемой продукции в рамках Национальной системы подтверждения соответствия на период распространения коронавирусной инфекции.
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