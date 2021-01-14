В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Яндекс» и «Мэйл.ру».

Согласно заявлениям, эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, в настоящее время антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов.