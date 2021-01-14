В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности».

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт парламента, соответствующий законопроект № 0088 внес Кабинет Министров.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в рамках выполнения плана по выходу Украины из международных договоров, которые были заключены государствами-членами СНГ.

«Верховная Рада постановляет: выйти из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, совершенного 19 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге и ратифицированного Законом Украины от 21 декабря 2011 г.», - отмечается в законопроекте.

Указанная сделка была разработана с целью координации совместной деятельности по усовершенствованию межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Соглашение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Статьей 2 соглашения предусмотрено создание и функционирование Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, который формируется из руководителей органов государственной власти государств-участников Соглашения и является органом отраслевого сотрудничества СНГ. Межгосударственный совет, в частности, координирует совместную деятельность государств-участников Соглашения, разрабатывает рекомендации по созданию системы повышения эффективности правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействия недобросовестной конкуренции в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, усовершенствования механизмов защиты объектов промышленной собственности, авторского права и смежных прав.

В то же время, как отмечается в записке, представители Украины долгое время не принимали участия в заседании совета, а действующие двусторонние соглашения обеспечивают надлежащий уровень защиты интеллектуальной собственности.

Как сообщалось, 19 мая 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств».

В рамках реализации указанного плана Украина 23 ноября 2020 года утвердила выход из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.

В Офисе президента отметили, что выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

«Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину», - говорится в сообщении.

Кабинет министров 5 января 2021 года одобрил законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности".