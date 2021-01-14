Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок заполнения пассажирской таможенной декларации, а также в структуру и формат электронной версии такой декларации.

Как сообщает ЕЭК, изменения затрагивают случаи декларирования личного имущества лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Теперь сопровождающему лицу (как правило, одному из родителей) необходимо дополнительно указывать сведения о документе, удостоверяющем личность такого лица, не достигшего 16-летнего возраста (если у ребенка оформлен собственный документ для выездов за границу).

При этом сохраняется действующий порядок заполнения одной пассажирской таможенной декларации для подлежащих декларированию личных вещей физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, и лица, их сопровождающего.