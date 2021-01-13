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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОДОБРИЛА ПОДХОДЫ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НДС НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В ЕАЭС


16:14 13.01.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части единых правил взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Документ направлен на процедуры внутригосударственного согласования в страны ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, в документе учтен международный опыт применения специальных налоговых правил для электронных услуг, в том числе опыт Республики Беларусь и Российской Федерации. Главное нововведение – уплата НДС по месту потребления услуги в электронной форме по аналогии с принципом страны назначения. Проект изменений разработала Комиссия совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС.

«Электронная торговля в наше время развивается глобальными темпами, цифровизация экономики обуславливает необходимость применения современных механизмов налогообложения и налогового администрирования, – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. – Новые механизмы создадут равные, прозрачные условия налогообложения услуг, как внутри Союза, так и в торговле с третьими странами, соответствуя общемировым тенденциям налогообложения».

После вступления в силу изменений все государства ЕАЭС должны будут привести национальные налоговые нормы по уплате НДС на электронные услуги в соответствие с правом ЕАЭС.
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