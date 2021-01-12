Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на три года срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении природных фосфатов, используемых для производства минеральных удобрений.

«Применение нулевой ставки позволяет обеспечивать загрузку производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки сырья в Союзе и восполнения его дефицита за счет импортных поставок», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, продление срока действия меры направлено на снижение себестоимости и улучшение доступности готовой продукции в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает ЕЭК, решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 5 января 2021 года, с целью обеспечения непрерывности применения меры.